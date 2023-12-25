بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 7 عناصر إجرامية بحملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو)، وضبط (3 فرد محلى وطلقتين)، بحوزة (3 متهمين اثنين منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 813 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.