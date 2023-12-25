مشاجرة انتهت بقتيل.. تفاصيل مصرع شاب بسبب معاكسة فتاة بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية وضبطت طرفي المشاجرة.

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، طرف ثاني: (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار ناري)، لقيام المتوفى من الطرف الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الأول قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.