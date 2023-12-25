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"مدفعش فلوس الموتوسيكل".. الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل على يد جاره بالأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل شخص خلال مشاجرة بالأقصر، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل) مُصاب برش خرطوش وتوفى عقب وصوله.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى، وأحد جيرانه (مقيم بدائرة المركز) قام خلالها الأخير بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "فرد محلي" كان بحوزته تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك لخلاف بينهما على ثمن بيع دراجة نارية وعدم سداد المتوفى المبلغ المالي المتبقي عليه.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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