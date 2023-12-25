"خطف حريمي"| ضبط 4 أشخاص احتجزوا سيدة ببورسعيد: نصبت عليهم في فلوس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 أشخاص، لقيامهم باحتجاز سيدة لخلافات مالية بينهم ببورسعيد.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، أفادت بقيام شخص - ممسكاً بيده "سكين"- وسيدتان باقتياد عاملة بأحد المصانع "لها معلومات جنائية" كرهاً عنها بدائرة قسم شرطة المناخ واستقلالهم سيارة أجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان وسيدتان "لهم معلومات جنائية") وتبين قيامهم باقتياد المجني عليها لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المناخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سكين) وتم تحرير المجني عليها دون حدوث إصابات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لقيام المجني عليها بالنصب عليهم بالتحصل منهم على مبلغ مالي نظير مشاركتهم في تجارة الهواتف المحمولة، إلا أنها لم تفي بذلك أو رد المبلغ في الميعاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.