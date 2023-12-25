شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 25 مرشحا فى اليوم الثامن لتلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس الأحد، 24 ديسمبر2023، أوراق 25 مرشحاً، كما أكدت اللجنة أن يوم الثلاثاء 26 ديسمبر هو اليوم العاشر والأخير لتلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة حتى الساعة الخامسة مساءً.

أفادت اللجنة أنه تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام، ومرشح واحد على عضوية النقابة العامة فوق السن، وثلاثة مرشحين على عضوية النقابة العامة تحت السن، ومرشح واحد عن قطاع غرب الدلتا، و 5 مرشحين عن رئاسة النقابات الفرعية، و13مرشحاً على عضوية النقابات الفرعية، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين فى الأيام الثمانية 150 مرشح.

وناشدت اللجنة الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الأوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباءالبيطريين، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023.