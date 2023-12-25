شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن تعريف دقيق للحساسية من المضادات الحيوية، وقالت إنها عبارة عن تفاعل غير طبيعي لجهاز المناعة مع بعض أنواع المضادات الحيوية مثل (مجموعة البنسلين، التتراسيكلين، الماكروليدات، ومضادات أخرى).​​​

وقالت هيئة الدواء المصرية: تتراوح حدة الحساسية من المضادات الحيوية ما بين ظهور طفح جلدي في الجسم كله، مرورًا بالشعور بوخز في الجسم، وإسهال ومغص وغثيان وقيء مصاحب بأعراض في الصدر، وصولًا إلى الاختناق أحيانا، وتورم في اللسان؛ مما يقلل من دخول الهواء للجهاز التنفسي.

وتابعت هيئة الدواء: قد تصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي، لذلك تؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة إجراء اختبار الحساسية للمضادات الحيوية.​​​