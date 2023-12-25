شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد ويدعو الله أن يكون عام خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادى الجديد 2024م، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة عليه، وعلى مصرنا العزيزة، وعلى الإنسانية كلها، كما يسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام أمن وأمان للبشرية جمعاء، وأن تنطفئ فيه نيران الحروب ويعمَّ السلام أرجاء الدنيا.

وكان قد توجه وزير الأوقاف بثلاث رسائل إلى فى افتتاح المسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الرسالة الأولى: هى تهنئة سيادته وتهنئة المصريين جميعًا بفوز سيادته بولاية رئاسية جديدة، حيث قال المصريون فى نسبة تصويت تاريخية نعم للقائد، نعم لاستكمال الإنجازات، والتى تقف هذه العاصمة الإدارية الجديدة التى نحن فى القلب منها اليوم شاهدة على جانب من عظمتها، نعم للحفاظ على أمننا القومى فى ظل التحديات الراهنة سائلين الله (عز وجل) أن يعين سيادته، وأن يحفظه ويوفقه ويسدد خطاه.

الرسالة الثانية: هى شكر سيادته على تفضله برعاية هذه المسابقة، وتوجيهه بإكرام أهل القرآن وحسن مكافأتهم، حتى بلغت جوائز هذه المسابقة أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وجائزتها الأولى مليون جنيه للفائز الأول.

الرسالة الثالثة: هى أيضًا شكر سيادته على توجيهه بإقامة هذه المسابقة بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافى الإسلامى، تلك الدار التى تُعد أيقونة عظيمة شكلًا ومضمونًا فى خدمة القرآن الكريم، والتى ستقام بها فعاليات هذه المسابقة على مدار خمسة أيام بإذن الله تعالى.