شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بالجيزة بعد التعديل.. تبدأ 11 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعد تعديل مواعيد الامتحانات مراعاة لأعياد الميلاد المجيد.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بعد التعديل، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 11 يناير 2024، وتستمر لمدة ستة أيام لتنتهي يوم الأربعاء 24 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة " البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي لبس أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.