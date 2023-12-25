شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تطلق أولى البرامج التدريبية بالوحدة المتنقلة فى قرى القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وازرة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية أطلقت أولى البرامج التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قشيش إحدى قرى شبين القناطر لخدمة أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى القرى والنجوع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنظيم اختبار للمتدربين على البرنامج التدريبي (الكهرباء السلسيون)، والمستمر لمدة 60 ساعة تدريبية لعدد 8 متدربين من الشباب، فى ضوء تنفيذ خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجى.

وأوضحت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين وذوى الهمم فى قرى المحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من اجل الحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة الاستمرار فى تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل من أجل التشغيل ومتابعة المتدربين وفرص العمل الملتحقين بها بعد إنتهاء التدريب.

واختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس، البرامج التدريبية المجانية على تعليم مهارات اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 38 متدرب ومتدربة ، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب عدد 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس، والتى يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق بالبرامج التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030، وأضاف مدير المديرية أنه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين، مضيفاً أنه يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها.