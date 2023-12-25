شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن بث شرح ومراجعات لمادة الكمبيوتر و الـ ICT والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، زينب عبد الفتاح
وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وتحت إشراف ياسر أنس، مديرعام التعليم العام والتجريبيات.
ويمكن متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالوزارة على الروابط التالية
الصف السادس الابتدائي
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1935&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0
الصف الخامس
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0
الصف الرابع
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0
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