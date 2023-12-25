شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل معامل اختبارات الكابلات الكهربائية والميكانيكية بجامعة الدلتا التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وفى هذا الإطار فازت جامعة الدلتا التكنولوجية الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والإختبارات الميكانيكية للمواد للإعتماد الدولى.

وحصلت الجامعة على دعم لـ 7 مشروعات مُتميزة وابتكارية، ومشروع إنشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما وقعت عقدًا لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، كما افتتحت الجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ودعم ذوى الإعاقة، بالإضافة الى وحدة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركاء القطاع الخاص، كما وقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية، وكذلك استقبلت الجامعة زيارات تبادلية مع عدد من الشركاء على المستوى الدولي، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعسكرات، وتنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب؛ لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.