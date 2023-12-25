شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح نسب تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية الكبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المشروع:
1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 مليون طن سنويًا.
2- طواجن الطلب المتزايد على التخزين.
3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.
4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م.
5- عمق المشروع يصل إلى 16م.
6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.
7- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م.
8- تقوم شركة أبناء عبد السلام الفقي بتنفيذ المشروع.
9- تم البدء فيه في شهر يناير 2022.
10- ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في شهر يونيو 2023.
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