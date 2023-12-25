شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إصدار 75 موافقة من جهاز المخلفات للحد من الملوثات العضوية الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية البيئة، ونحن ملتزمون بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالتزامتنا الدولية، ومن هذه الاتفاقيات "بازل" و"ستكهولم"، وأنه وفقًا لاتفاقية بازل فقد تم إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إضافة لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتزام مصر بإتفاقية ستكهولم، الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة.

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‏وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مصر حصلت على الموافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوبة الثابتة، وجارى الحصول على موافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمى، وبرنامج الامم المتحدة للبيئة خاص بمكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.

جدير بالذكر أنه تتناول اتفاقية بازل لعام 1989 بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والمخاوف الخاصة بشأن إدارة النفايات الخطرة المنتجة فى جميع أنحاء العالم والتخلص منها ونقلها عبر الحدود.