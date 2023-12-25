شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف القاهرة تعلن عن حصادها الشهرى للدعوة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الدكتور خالد صلاح، الحصاد الشهرى للأنشطة الدعوية فى الفترة من18 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر الجارى، وذلك على النحو التالى:
أولًا: إقامة ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهى بمساجد مختلفة [56] ندوة.
ثانيا: إقامة الندوات العلمية بمساجد مختلفة [16] ندوات.
ثالثا: إقامة مجالس الإقراء المستمرة بمساجد مختلفة [18] مجالس.
رابعا: إقامة نشاط المنبر الدعوى الثابت بمساجد مختلفة [200] نشاط.
خامسا: إقامة الدروس المنهجية للأئمة بمساجد مختلفة على مدار الأسبوع [412] درسًا.
سادسا: إقامة الدروس المنهجية للواعظات بمساجد مختلفة على مدار الأسبوع [114] درسا.
سابعا: إقامة مجالس إفتاء للواعظات بمساجد مختلفة [23] مجالس.
ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [1216] لقاء.
تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [8] مجالس.
عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [4] لقاءات.
الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [3] لقاء.
الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [720] درسا.
الثالث عشر: إقامة مبادرة سكن ومودة للواعظات بمساجد مختلفة [ 40] لقاءات.
الرابع عشر: إقامة الأسابيع الثقافية بجميع الإدارات الفرعية [348] لقاء.
الخامس عشر: إقامة القوافل الدعوية [120] قافلة فى [ 1200] مسجدًا.
السادس عشر: مقارئ الجمهور [468] مقرأة.
السابع عشر: مقارئ سيدات [4] مقارئ.
الثامن عشر: المقرأة النموذجية [4] مقارئ.
التاسع عشر: مقارئ رسمية [94] مقارئ.
العشرون: مقارئ الأئمة [132] مقارئ.
الحادى والعشرون: برنامج صحح قراءتك [11] برنامج.
الثانى والعشرون: إقامة اللقاء التثقيفى للأطفال بالمدارس على مدار الشهر [210] لقاء.
الثالث والعشرون: إقامة محاضرات بقصور الثقافة بمحافظة القاهرة [1] محاضرة.
الرابع والعشرون: إقامة مقارئ الواعظات [2] مقارئ.
الخامس والعشرون: إقامة ندوات المشاركة الإيجابية فى القضايا الوطنية والمجتمعية [58] ندوة.
ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [١٢١٦] لقاء.
تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [۸] مجالس.
عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [٤] لقاءات.
الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [٣] لقاء.
الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [۷۲۰] درسا.
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