شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف القاهرة تعلن عن حصادها الشهرى للدعوة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الدكتور خالد صلاح، الحصاد الشهرى للأنشطة الدعوية فى الفترة من18 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر الجارى، وذلك على النحو التالى: أولًا: إقامة ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهى بمساجد مختلفة [56] ندوة. ثانيا: إقامة الندوات العلمية بمساجد مختلفة [16] ندوات. ثالثا: إقامة مجالس الإقراء المستمرة بمساجد مختلفة [18] مجالس. رابعا: إقامة نشاط المنبر الدعوى الثابت بمساجد مختلفة [200] نشاط. خامسا: إقامة الدروس المنهجية للأئمة بمساجد مختلفة على مدار الأسبوع [412] درسًا. سادسا: إقامة الدروس المنهجية للواعظات بم​ساجد مختلفة على مدار الأسبوع [114] درسا. سابعا: إقامة مجالس إفتاء للواعظات بمساجد مختلفة [23] مجالس. ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [1216] لقاء. تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [8] مجالس. عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [4] لقاءات. الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [3] لقاء. الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [720] درسا. الثالث عشر: إقامة مبادرة سكن ومودة للواعظات بمساجد مختلفة [ 40] لقاءات. الرابع عشر: إقامة الأسابيع الثقافية بجميع الإدارات الفرعية [348] لقاء. الخامس عشر: إقامة القوافل الدعوية [120] قافلة فى [ 1200] مسجدًا. السادس عشر: مقارئ الجمهور [468] مقرأة. السابع عشر: مقارئ سيدات [4] مقارئ. الثامن عشر: المقرأة النموذجية [4] مقارئ. التاسع عشر: مقارئ رسمية [94] مقارئ. العشرون: مقارئ الأئمة [132] مقارئ. الحادى والعشرون: برنامج صحح قراءتك [11] برنامج. الثانى والعشرون: إقامة اللقاء التثقيفى للأطفال بالمدارس على مدار الشهر [210] لقاء. الثالث والعشرون: إقامة محاضرات بقصور الثقافة بمحافظة القاهرة [1] محاضرة. الرابع والعشرون: إقامة مقارئ الواعظات [2] مقارئ. الخامس والعشرون: إقامة ندوات المشاركة الإيجابية فى القضايا الوطنية والمجتمعية [58] ندوة. ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [١٢١٦] لقاء. تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [۸] مجالس. عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [٤] لقاءات. الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [٣] لقاء. الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [۷۲۰] درسا.

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