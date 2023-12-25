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مديرية أوقاف القاهرة تعلن عن حصادها الشهرى للدعوة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الدكتور خالد صلاح، الحصاد الشهرى للأنشطة الدعوية فى الفترة من18 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر الجارى، وذلك على النحو التالى:

 

 

أولًا: إقامة ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهى بمساجد مختلفة [56] ندوة.

 

ثانيا: إقامة الندوات العلمية بمساجد مختلفة [16] ندوات.

 

ثالثا: إقامة مجالس الإقراء المستمرة بمساجد مختلفة [18] مجالس.

 

رابعا: إقامة نشاط المنبر الدعوى الثابت بمساجد مختلفة [200] نشاط.

 

خامسا: إقامة الدروس المنهجية للأئمة بمساجد مختلفة على مدار الأسبوع [412] درسًا.

 

سادسا: إقامة الدروس المنهجية للواعظات بم​ساجد مختلفة على مدار الأسبوع [114] درسا.

 

سابعا: إقامة مجالس إفتاء للواعظات بمساجد مختلفة [23] مجالس.

 

ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [1216] لقاء.

 

تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [8] مجالس.

 

عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [4] لقاءات.

 

الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [3] لقاء.

 

الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [720] درسا.

الثالث عشر: إقامة مبادرة سكن ومودة للواعظات بمساجد مختلفة [ 40] لقاءات.

الرابع عشر: إقامة الأسابيع الثقافية بجميع الإدارات الفرعية [348] لقاء.

 

الخامس عشر: إقامة القوافل الدعوية [120] قافلة فى [ 1200] مسجدًا.

 

السادس عشر: مقارئ الجمهور [468] مقرأة.

 

السابع عشر: مقارئ سيدات [4] مقارئ.

 

الثامن عشر: المقرأة النموذجية [4] مقارئ.

 

التاسع عشر: مقارئ رسمية [94] مقارئ.

 

العشرون: مقارئ الأئمة [132] مقارئ.

 

الحادى والعشرون: برنامج صحح قراءتك [11] برنامج.

 

الثانى والعشرون: إقامة اللقاء التثقيفى للأطفال بالمدارس على مدار الشهر [210] لقاء.

 

الثالث والعشرون: إقامة محاضرات بقصور الثقافة بمحافظة القاهرة [1] محاضرة.

 

الرابع والعشرون: إقامة مقارئ الواعظات [2] مقارئ.

 

الخامس والعشرون: إقامة ندوات المشاركة الإيجابية فى القضايا الوطنية والمجتمعية [58] ندوة.

 

ثامنا: إقامة البرنامج التثقيفى للأطفال بمساجد مختلفة [١٢١٦] لقاء.

 

تاسعا: إقامة مجالس الفقه فى مساجد الأعلام بمسجد الإمام الشافعى رضى الله عنه [۸] مجالس.

 

عاشرا: إقامة ندوه بالحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب صالون فى محبة الوطن [٤] لقاءات.

 

الحادى عشر: إقامة دورة البناء الثقافى للأئمة والواعظات [٣] لقاء.

 

الثانى عشر: إقامة دروس للسيدات بمساجد مختلفة [۷۲۰] درسا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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