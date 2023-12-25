شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة منها 15 جديدًا و6 صيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف (21) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو
2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدى غازى – كفر الدوار
3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة
مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدى عبد الرحمن
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
6. مسجد الروضة – حى الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور
7. مسجد الاستقامة – قرية السنقارى – نصر النوبة
8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادى بحرى - مركز إدفو
9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلى أسوان – حى شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
10. مسجد السخاوى البحرية – قرية فرش السخاوى البحرية – سيدى سالم غرب
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11. مسجد الغربى الكبير – منشية سوادة
مديرية أوقاف بنى سويف
م المسجد وعنوانه
12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13. مسجد البدوقة – الغنايم
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية
15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بنى سويف
م المسجد وعنوانه
1. مسجد كامل مجاهد – بندر بنى سويف
مديرية أوقاف بور سعيد
م المسجد وعنوانه
2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط
4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابى - العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5. مسجد الغربى – محلة قيس – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
6. مسجد المليحى – الديسمى - الصف
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