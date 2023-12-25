شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة القادمة منها 15 جديدًا و6 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف (21) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 29 / 12 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو 2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدى غازى – كفر الدوار 3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة مديرية أوقاف مطروح م المسجد وعنوانه 5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدى عبد الرحمن مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه 6. مسجد الروضة – حى الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور 7. مسجد الاستقامة – قرية السنقارى – نصر النوبة 8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادى بحرى - مركز إدفو 9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلى أسوان – حى شرق مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه 10. مسجد السخاوى البحرية – قرية فرش السخاوى البحرية – سيدى سالم غرب مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 11. مسجد الغربى الكبير – منشية سوادة مديرية أوقاف بنى سويف م المسجد وعنوانه 12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 13. مسجد البدوقة – الغنايم مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية 15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف بنى سويف م المسجد وعنوانه 1. مسجد كامل مجاهد – بندر بنى سويف مديرية أوقاف بور سعيد م المسجد وعنوانه 2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد مديرية أوقاف الإسكندرية م المسجد وعنوانه 3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط 4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابى - العامرية مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 5. مسجد الغربى – محلة قيس – مركز شبرا خيت مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 6. مسجد المليحى – الديسمى - الصف

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