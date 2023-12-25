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ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بانتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الأمير ، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية

 


ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن ولى العهد السعودى قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. 

 

وثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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