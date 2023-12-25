ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بانتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.



ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن ولى العهد السعودى قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.