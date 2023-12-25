شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقات دولية لجامعة بنى سويف التكنولوجية لتعزيز القدرات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية اهتمام كبير بمسارات التعليم التكنولوجي، وحظت باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، لإنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

ووقعت جامعة بني سويف التكنولوجية،اتفاق تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتعاون الدولي وكويكا بقيمة 8 مليون دولار لتعزيز القدرات التعليمية لجامعة بني سويف التكنولوجية، كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات المُختلفة، كما ساهم التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء وتجهيز استوديو الجامعة بالأجهزة والمُعدات لخدمة العملية التعليمية والطلاب، وضمان جودة التعليم، كما تم تجهيز معمل اللغة الكورية لعقد دورات لتعليم اللغة الكورية، مشيرًا إلى أنه تم ضم المجمع التكنولوجي ببني سويف (واحة السيليكون)، حيث تم انتظام الدراسة به هذا العام، كما استحدثت الجامعة العديد من الوحدات مثل وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتأسيس مركز للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وإنشاء وحدة "مبتكر" لدعم الطلاب أصحاب أفكار المشاريع والأبحاث العلمية المختلفة، وتدشين مركز "إبداع" لرعاية الموهوبين والمُبدعين في مختلف الفنون والمجالات.