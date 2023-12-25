شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم. وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس وزارة الصحة: كارت متابعة للطلاب للتردد على العيادات بصفة دورية قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية تقدم كل الفحوصات الطبية المجانية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب. قضت محكمة الأسرة بالنزهة فى القاهرة، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق لمدة "شهر" لامتناعه عن سداد مصروفات الخاصة بابنته. قال مسئولو صحة فلسطينيون إن غارات الاحتلال الإسرائيلى الجوية قتلت 78 شخصا على الأقل فى غزة، فى واحدة من أكثر الليالى دموية فى القطاع المحاصر خلال الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا. شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين. الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة الـ48 ساعة المقبلة من 4 فجرا لـ9 صباحا كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء والسبت على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها أكثر ليالى الحرب دموية فى غزة.. رويترز: القصف مستمر حتى فى عيد الميلاد أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها للجرام ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 مستهل تعاملات الأسبوع بعد ارتفاع بحولي 35 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3085 جنيها وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3526 جنيها. عيار 21 يسجل 3085 جنيها. عيار 18 يسجل 2644 جنيها. عيار 14 يسجل 2057 جنيها. الجنيه الذهب 24680 جنيها. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها للجرام حبس اللاعب إبراهيم سعيد شهرا لامتناعه عن دفع المصروفات لابنته

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