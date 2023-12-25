شكرا لقرائتكم خبر عن حياة آمنة وكريمة.. إنجازات الدولة فى ملف القضاء على العشوائيات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة، ونجحت فى تقديم تجربة رائدة فى التخطيط العمرانى، والقضاء على العشوائيات.

تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، رصد جهود تطوير المناطق العشوائية ومنها المناطق غير الآمنة التى بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية استفاد منها 1.2 مليون شخص لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.



إنجازات الدولة فى ملف القضاء على العشوائيات

أما المناطق غير المخططة، فبلغت تكلفة تطويرها ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، إذ تم تطوير 71 منطقة غير مخططة، وهناك 89 منطقة غير مخططة جار تطويرها، وأعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030.

وأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها "بشائر الخير والأسمرات" بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.