شكرا لقرائتكم خبر عن مراسلة القاهرة الإخبارية: طائرة مساعدات أردنية تحلق فى غزة لمساعدة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن طائرة مساعدات أردنية سابعة تحلق في سماء غزة لمساعدة النازحين في حي الزيتون.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، إن المساعدات تقدم لبعض النازحين المتواجدين في إحدى أقدم كنائس العالم المتواجدة في حي الزيتون شمال القطاع، وكان هناك توجيهات ملكية بالأمس تابعة لسلاح الجو الملكي من أجل مساعدة المتواجدين داخل هذه الكنيسة والذين يقدر عددهم بنحو 600 غزاوي.

وتابعت أن المساعدات تتضمن مواد غذائية ومستلزمات الحياة الأساسية وتم إنزال المساعدات من خلال المظليات من أقرب نقطة متواجدة بجانب الكنيسة.