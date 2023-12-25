شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جودة التعليم: إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هناك أهمية للتعليم التكنولوجي حاليا، متابعا: هناك خريجون كثر حاليا من التعليم الفنى، يعملون فى مجالات متعددة، مشيرا إلى أن الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية سوف يفتح المجال لدرجات علمية جديدة وخاصة لطلاب البكالوريوس التكنولوجي على سبيل المثال الدكتوراه المهنية، منها الفنى والأكاديمى والماجستير المهنى، مضيفا أن متطلبات سوق العمل حاليا تتطلب ما يسمى بالتخصصات البينية فمثلا مجال إدارة المصانع أو المستشفيات تحتاج الى مواصفات معينة ومن ثم الإطار الوطنى للمؤهلات يتطلب أن يكون الخريج حاصلا على دراسات مختلفة وبينية.

وأضاف الدكتور علاء عشماوى خلال مؤتمر صحفى، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.

وأشار عشماوي، إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الإلكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من أهم التطورات على الساحة الدولية والتي يجب أن نتواكب معها، موضحا أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو إحدى أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .

وأكد علاء عشماوى، أنه يتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطنى للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، مؤكدا أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.