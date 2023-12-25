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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جودة التعليم: إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور علاء عشماوى خلال مؤتمر صحفى، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إلكترونيا وليس ورقيا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة بالطبع.
وأشار عشماوي، إلى أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الإلكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من أهم التطورات على الساحة الدولية والتي يجب أن نتواكب معها، موضحا أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو إحدى أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة .
وأكد علاء عشماوى، أنه يتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطنى للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، مؤكدا أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.
الدكتور علاء عشماوى خلال المؤتمر الصحفى
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