شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة ضمان الجودة: 90% من المدارس المعتمدة سنويا حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إنه جار تشكيل مجلس إدارة هيئة إتقان التى تختص بقياس جودة ومؤشرات الدراسة لضمان توافقها مع المعايير الدولية للخريج وهناك تواصل بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة القومية لضمان جودة التعليم بشأن التكامل والعمل وسوف نمد أيدينا للوزارة وهدفنا التعاون.

وأضاف أن الإطار الوطنى للمؤهلات هو الجامع بين الهيئات ومؤسسات التعليم الفنى المتمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن 90% من المدارس التى يتم اعتمادها مدارس حكومية ويتم اعتماد 1500 مدرسة سنوياً وبحلول 2023 نتوقع أن يصل عدد المدارس الى80 ألف ولازم نعتمد ما لا يقل عن 4 آلاف مدرسة سنويا حتى يتم اعتماد المدارس المستهدفة، ونعمل على مساعدة المدارس التى تريد الحصول على الجودة، مشيرا إلى أن هناك توجه باختصار عدد سنوات الدراسة فى الجامعات والجودة تتطلب أن لا يكون الخريج يفهم فى التخصص فقط بل يجب أن يكون هناك جدارات أخرى يجب أن يكتسبها الخريج، قائلا: نخرج مهندس شاطر ولكن لو سألته عن أخلاقيات المهنة أو المشروع اللى بينفذه لا يعرفها وهدفنا أن يكون الخريج مؤهل عالمياً.

وتابع أن الخريج المصرى شاطر جدا فى تخصصه وأقل فى المهارات، والإطار الوطنى للمؤهلات الدراسية يتضمن ثلاث محاور هى العلم والمهارات والجدارات.