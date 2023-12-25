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الصحة توضح آلية التعامل مع الأعراض التنفسية فى الأعياد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لسلامة المواطنين خلال الأعياد والمناسبات حال ظهور الأعراض التنفسية.

 

1- ابتعد عن الآخرين 

2- الحفاظ على التهوية الجيدة 

3- مراقبة الأعراض بشكل جيد 

4- ارتداء الكمامة لحماية الآخرين 

5- اغسل يديك باستمرار 

 


الصحة توضح الية التعامل مع الاعراض التنفسية في الأعياد

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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