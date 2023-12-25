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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح آلية التعامل مع الأعراض التنفسية فى الأعياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لسلامة المواطنين خلال الأعياد والمناسبات حال ظهور الأعراض التنفسية.
1- ابتعد عن الآخرين
2- الحفاظ على التهوية الجيدة
3- مراقبة الأعراض بشكل جيد
4- ارتداء الكمامة لحماية الآخرين
5- اغسل يديك باستمرار
الصحة توضح الية التعامل مع الاعراض التنفسية في الأعياد
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