شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تنظم ورشة عمل حول تكنولوجيا الفضاء لمتخصصين أفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن منحة بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدورة الثالثة من "ورشة العمل التدريبية على تكنولوجيا الفضاء الأساسية 2023، وذلك في إطار التعاون الاقليمي بين وكالة الفضاء المصرية والدول الافريقية، في أغسطس الماضى.

وفي السابق، قامت وكالة الفضاء المصرية بتوفير فرص تدريبية لمجموعة من المتخصصين من الدول الأفريقية من خلال ورشة تدريبية لأعوام 2021 و2022 في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وقال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن الوكالة ترحّب بالمندوبين من ثلاثة عشر بلداً إفريقياً ممثلة في هذه الدورة التدريبية؛ وقد أتيحت لمجموعة المتخصصين الذين قدموا في التدريب الفرصة للقيام بجولة في مرافق المدينة الفضائية والوصول إلى المختبرات ومعرفة التقدم في إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وأشار صدقى إلى أنه خلال هذا العام تم تقديم التدريب باللغة الإنجليزية والفرنسية، بفضل دعم الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، حيث أتيحت للمتخصصين السبعة عشر فرصة استغلال قدراتهم ومهاراتهم مع متخصصين مصريين مما يتيح فرص مستقبلية أكثر تعاونية، متقدماً بخالص الشكر للوكالة المصرية للشراكة والتنمية ووزارة الخارجية لدعمهم لإجراء هذا التدريب.