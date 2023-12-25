شكرا لقرائتكم خبر عن محطة قطارات صعيد مصر تستعد لاستقبال الركاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” التجهيزات والاستعدادات تمهيدا لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث يجرى أعمال التشطيبات النهائية والتى شملت محيط المحطة بالكامل وتجديد الشوارع المحيطة، ودهان وجهات العقارات وأعمال التشجير.

ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح التجهيزات النهائية لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، استعدادا لافتتاحها خلال أيام، حيث تخدم المحطة خطوط الصعيد والمناشي القبارى.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا، بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتى تشمل 12 سكة، بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مبانى ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.