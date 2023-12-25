"اركب احنا بوليس".. ليلة سقوط عصابة الشرطة المزيفة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي القبض على تشكيل عصابي مارسوا النصب على شخصين -أحدهما أجنبي- واستولوا منهما على مبلغ مالي بالوراق.

تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وعامل بتواصلهما مع شخص لتغيير مبلغ مالي خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم.

لدى وصولهما للمكان المتفق عليه يستقلان سيارة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص اصطحبوهما داخل الميكروباص عن طريق انتحال صفة رجال شرطة "اركب احنا بوليس"، واستولوا على السيارة وبداخلها المبلغ المالي و2 هاتف محمول.

عند وصولهم لإحدى المناطق بدائرة القسم تركوهما ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص. في وقت لاحق عُثر على السيارة المستولى عليها وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم توصلت إلى تورط 5 متهمين وتمكن النقيب هشام موسى معاون مباحث الوراق من ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بتصرفهم في باقي المبلغ.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إلى النيابة العامة للتحقيق.