السير عكس الاتجاه يوقع شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن (المنوفية- مطروح) من ضبط (حاصل على دبلوم، ونجله "لهما معلومات جنائية") حال سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة "توكتوك، بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

كما ضبطت أجهزة الأمن (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.