ضبط شخصين سرقا إيراد كافيه في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالي من كافيه بالشيخ زايد.

تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، من المدير المسئول بأحد الكافيهات باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود المباحث إلى تورط عاملين بالكافية في ارتكاب الواقعة، وتمكن الرائد إسلام شوق معاون المباحث من ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.