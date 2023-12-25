سقوط عصابة سرقة سيارات في القاهرة بأسلوب المفتاح المصطنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية")؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والإتجار فيها.

ضُبط بحوزة المتهمين (مجموعة من أجزاء السيارات - سيارة "مستولى عليها") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.