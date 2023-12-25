بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم 280 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة "ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة")

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و200 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.