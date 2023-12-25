بسبب ضربة شومة.. الجنايات تعاقب عاملين بالسجن 5 سنوات في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاملين بالسجن 5 سنوات؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في منطقة العمرانية.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجني عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.