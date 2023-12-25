قيمة الجائزة مليون جنيه.. طالب بكلية القرآن يفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فاز الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر، الطالب بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تجرى فاعلياتها حاليا بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ قيمتها مليون جنيه.

واستقبل وزير الأوقاف، قبل قليل، الشيخ محمد شعبان الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمقر مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الأوقاف:"مليون تحية ومليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ابن كلية القرآن الكريم ومحافظة البحيرة الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر، سعدت اليوم باستقباله بمكتبي وتهنئته بالفوز".