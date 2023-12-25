وزير الري: تنفيذ أعمال صيانة لمغذيات بحيرة المنزلة لضمان استمرار تجدد المياه بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن هيئة حماية الشواطئ نفذت عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم، بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف المشروعات التي تنفذها أجهزة الوزارة المختصة ببحيرة المنزلة والدراسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على اتزانها المائي والبيئي، وأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات تطوير بحيرة المنزلة والتي تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، بهدف تحسين نوعية المياه بالبحيرة، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

وتابع الوزير ما تم تنفيذه من إجراءات شملت الدراسة البحثية المعدة عن بحيرة المنزلة والتي تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه، وبيانات كميات مياه الصرف الزراعي التي تُلقى بالبحيرة، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالبحيرة.

وقد تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومترات كمرحلة أولى لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس ، وجاري إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧ كيلومتر، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لاستكمال المرحلة الثالثة من حماية المنطقة والبالغ طولها الإجمالي حوالي ١٢ كيلومترا، وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان.

كما تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلي البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة على الجانب الشرقي للبوغاز .

وتم أيضا تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالي ١٥٠ ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب ، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة.