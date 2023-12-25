الأسماك لا تستهلك موارد كثيرة.. رئيس "حماية البحيرات": إنتاج مصر يفوق 2 مليون طن سنويًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الحيواني الآمن الصحي، وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، وأن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلوجرام علفًا تمنحنا كيلوجرامًا لحماً أحمر فقط؛ فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد.

وأضاف مصيلحي أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويًّا، وأن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك، في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، موضحًا أن إنتاج البحار يتراوح بين 48 و50 ألف طن في البحرَين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عامًا، وسبب عدم الزيادة في الثروة السمكية أن موقع مصر في نهاية مصب البحر، فضلًا عن مشكلات متعلقة بتكاليف الصيد.

وتابع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك؛ فالأول هو صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة، مشددًا على أن المستهلك المصري يستهلك كل ما هو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك؛ ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم.

واستطرد مصيلحي بأنه لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالٍ، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة تؤدي كلها ضمن عدة عوامل إلى عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلبَي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدنيس والقاروص وكل الأسماك الفاخرة.

ويأتي الطلب الآخر المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار إلى أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة في مصر؛ حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لنحو ۳۰۰۰ کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها؛ فإننا نعاني نقصًا في الثروة السمكية بصورة واضحة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.