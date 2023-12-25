شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ارتفاع مصانع الأدوية المرخصة لـ 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن البنية التحتية بقطاع الدواء المصرى شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصل عدد مصانع الأدوية المرخصة 179 مصنعا بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة بحوالى 130 مصنع بإجمالى 500 خط انتاج فى عام 2014، بزيادة تصل إلى 50 مصنع و300 خط إنتاج، بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب وهى تمثل خطوط انتاجية متخصصة تعكس نمو السوق الدوائي المصري؛ وبما يتواكب مع المستجدات العالمية.
وتابعت: انعكس على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية الهامة والتي اعتمد السوق المصري علي المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة؛ ومن أبرزها:
1- مثبطات المناعة حيث تم توطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2022.
2- المضادات الحيوية الحديثة حيث تم توطين (5) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2021.
3- وذلك بجانب التوسع الافقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.
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