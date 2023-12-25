شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لها بمصر.. المصريين out door تنتهى من تشغيل شاشة 3D بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة المصريين out door برئاسة منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالاشتراك مع شركة الفخر الإمارتيه ويمثلها سماح سالم الرئيس التنفيذي، في الانتهاء من تركيب وتشغيل شاشة 3D هى الأولى من نوعها في مصر، والتي ستحدث فارق و طفرة فى سوق الإعلان المصرى .

ووجه منتصر النبراوي رئيس مجلس الإدارة الشكر على المجهودات المبذولة من محمد عادل رئيس قطاع العمليات بالمصريين outdoor، وطاهر أبو زيد رئيس قطاع الأعمال، وريم عفيفي رئيس قطاع المتابعة، وهند محجوب رئيس القطاع التجاري، على المجهودات المبذولة بعد استلام الشاشة و البدأ في تشغيلها.

كما توجه النبراوي بالشكر لمجدي اسحاق رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهره الدولي، وخالد زهران رئيس القطاع التجاري لمطار القاهره الدولي على تسهيل مهام الشركة وتواجد الشاشة داخل مطار القاهرة و الانتهاء من تشغيلها .