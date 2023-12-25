شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف المرحلة الثانية بطريق ترعة الزمر فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة على المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية ومتابعة الأعمال ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتكثيف الأعمال المنفذة وإنجازها خلال وقت قصير بهدف استكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية وإتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.

وتفقد النائب مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وازالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بمدينة أوسيم، حيث تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بطريق ترعة الزمر تمهيدا لبدء أعمال رصف المرحلة الثانية من الطريق.

كما تفقد النائب أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لـ9 مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثه - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب النافذ - درب بطيخ - سيدي عمر)، مشددًا علي ضرورة الألتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتي تدخل الخدمة في مواعيدها المقررة.

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.