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وزير التعليم العالى: بناء الإنسان أولوية وأحد أهداف الوزارة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن بناء الإنسان هو أحد أهداف الوزارة.

 

وأكد عاشور، أن هذا الأهتمام يأتى فى إطار مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم .

 

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن " تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".

 

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية، قائلا:" سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها ولابد من تطعيمهم بمهارات آخرى".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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