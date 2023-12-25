فايز فرحات: طول أمد الحرب في غزة سيدفع أطراف لإعادة التفكير في التدخل بالصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل مصممة على المضي قدما في استخدام العنف والقوة العسكرية بشكل مفرط وبشكل يخالف القانون الدولي رغم التحذيرات الدولية وحتى الأمريكية.

وأضاف محمد فايز فرحات خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سبب هذا العنف المفرط أن جيش الاحتلال لم يكن لديه أهداف محددة لدى دخوله غزة، والسبب الثاني هو المأزق السياسي لدى رئيس الحكومة نتنياهو، لأن انتهاء الحرب يعني بداية لحظة الحساب لنتنياهو.

وأوضح أن الرأي العام الاسرائيلي بدأ يدرك أن استخدام العنف في غزة راجع لرغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب، وبدأت تظهر بوادر خلاف بين المكون السياسي والمكون العسكري في الحكومة الإسرائيلية، وظهرت الانتقادات المتبادلة على مواقع التواصل.

ولفت إلى أن مصر حذرت منذ اليوم الأول للأزمة من احتمالات اتساع رقعة الصراع، لأن طول أمد الصراع يدفع الكثير من الأطراف لإعادة التفكير في الأزمة، وهو ما أدي لانهيار قواعد الاشتباك على الحدود اللبنانية، وتدخل فصائل العراق واليمن، من خلال أطراف وليس الدولة، وبالتالي هي تملك حسابات مختلفة لا يمكن توقعها.

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