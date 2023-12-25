شكرا لقرائتكم خبر عن "فكر قداسة البابا فى الحياة" كتاب جديد لـ البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر حديثًا لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كتابًا جديدًا بعنوان "فكر قداسة البابا في الحياة" وهو عبارة عن مقالات لقداسته سبق نشرها في مجلة "الكرازة".

يحوي الكتاب موضوعات حياتية وضع فيها قداسة البابا خبرات عديدة ورؤى متنوعة اكتسبها عبر رحلة حياته وخدمته.

ومن ضمن عناوين الموضوعات التي يطرحها الكتاب: معنى الحياة، الإنسان والزمان والقرار، البطولة، مسألة اختيار، أنيميا الحب.