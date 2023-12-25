شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتفقد جنود الاحتلال شمال غزة: لن نوقف الحرب حتى النهاية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قوات الجيش فى شمال قطاع غزة، وهو يرتدى قميص واقى من الرصاص.

وقال نتنياهو خلال تفقده للقوات: "من يتحدث عن التوقف - لا يوجد أحد، لن نتوقف وتستمر الحرب حتى النهاية، حتى ينتهوا، ليس أقل من ذلك".

وظهر نتنياهو فى الصور التى نشرتها وسائل إعلام إسرائيلى، وسط جنود مدججين بالأسلحة والجميع يرتدى السترات الواقية من الرصاص.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الاثنين، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى المتواصل على عدة مناطق فى قطاع غزة.

وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد 20.674 فلسطينيا، وجرح نحو 54.536 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.



نتنياهو وسط الجنود