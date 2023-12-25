شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير.. وبدء اختبارات الثانوى 11 من نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أى امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كل الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

- وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

- سرعة إرسال كل الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز مسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.