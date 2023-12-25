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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ18 جنيها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 10جنيهات.
-البطاطس بـ 18 جنيها
-البصل بـ 18جنيها.
-الجزر بـ 12جنيها.
بطاطا بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
-الليمون بـ17 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
-جوافة بـ 20 جنيها.
يوسفي بلدى 13.5 جنيه
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
انخفاض أسعار البصل بمنافذ وزارة التموين
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