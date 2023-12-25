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انخفاض أسعار البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ18 جنيها.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ18 جنيها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 10جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها

 

‏-البصل بـ 18جنيها.

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‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها.

 

بطاطا بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

 

-جوافة بـ 20 جنيها.

 

يوسفي بلدى 13.5 جنيه

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 


 انخفاض أسعار البصل بمنافذ وزارة التموين

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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