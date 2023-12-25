شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تم الفصل فى جميع الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأكد وزير العدل أنه على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821، مضيفا أن قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً