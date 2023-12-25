شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقيل قائد الكتيبة 51 فى لواء جولاني بعد خسائر حي الشجاعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إقالة قائد الكتيبة 51 في لواء جولاني، بعد تعريض جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة للخطر، وفق تعبير القناة.

وقد تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي من لواء جولاني، الذي يُطلق عليه كتيبة نخبة النخبة للجيش الإسرائيلي وهم يغنون فرحًا بخروجهم أحياء من قطاع غزة.

وتعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية، إلى خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية البرية في منطقة حي الشجاعية بقطاع غزة، فقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، قتل العديد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت الفصائل في بيان سابق، إن مقاتليها هاجمو منزلا يتحصن به عدد من الجنود الإسرائيليين وقتلوا 6 منهم وأصابوا آخرين، واستهدفوا قوة إسرائيلية خاصة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بعبوات "الشواظ" والرشاشات الثقيلة وقتلوا 11 جنديا وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود.