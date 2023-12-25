شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة خاصة لجيش الاحتلال قوامها 40 جنديا في جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية، إنه تم استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال قوامها 40 جنديا تحصنت داخل منزل في منطقة جباليا.

وأضافت الفصائل خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه استهدفنا آلية عسكرية لقوات الاحتلال بقذيفة أر بي جي في حى التفاح شرق قطاع غزة .

وتابعت الفصائل، أن هناك اشتباكات ضاربة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.