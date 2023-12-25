شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة إسرائيلية ضد الإنسانية.. جثث شهداء فلسطينيين شمال غزة تتحلل بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الصحفي الفلسطيني حسام شبات صورا قاسية من شمال غزة تبرز بشاعة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وترتكب قوات الاحتلال الاسرائيلي جريمة خاصة بجثامين الشهداء الفلسطينيين في شمال غزة، بمنع انتشالها من الشوارع، ما أدى لتحلل عدد كبير من الجثث في الشوارع بسبب رفض اسرائيل دفن الجثث، ما أدى لتفشي الأمراض والاوبئة.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، إن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حاليًا، تجرى بإذن من العالم.

جاء ذلك في تدوينة لها، عبر منصة "إكس"، تعليقًا على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ11 فلسطينيًا أعزل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة.

وأضافت المقررة الأممية، أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين".

وتابعت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفًا واحدًا، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها"، مؤكدة أن الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة حاليًا ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه.

وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.

وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".

وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 فلسطينيًا، وإصابة نحو 54.036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.