أخبار مصر

جثتا طفلة تحتضن شقيقها.. تفاصيل فاجعة شقة الهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفلان شقيقان مصرعهما في حريق شقة بمنطقة الهرم مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببرج سكني بشارع ترسا.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي والعقار مكون من 12 طابقًا ما أسفر عن مصرع سما محمد شوقي 4 سنوات وشقيقها (مالك 3 سنوات) وإيداعهما ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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