ماتا حرقا.. تفاصيل جديدة في مصرع طفلين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت معاينة الأدلة الجنائية عن مصرع طفلين شقيقين جراء حروق طالت جسدهما في حريق شقة بالهرم مساء الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببرج سكني بشارع ترسا.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي والعقار مكون من 12 طابقًا ما أسفر عن مصرع سما محمد شوقي 4 سنوات وشقيقها (مالك 3 سنوات) وإيداعهما ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.