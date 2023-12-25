أخبار مصر

ماتا حرقا.. تفاصيل جديدة في مصرع طفلين بالهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأدلة الجنائية عن مصرع طفلين شقيقين جراء حروق طالت جسدهما في حريق شقة بالهرم مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب ببرج سكني بشارع ترسا.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالدور الأرضي والعقار مكون من 12 طابقًا ما أسفر عن مصرع سما محمد شوقي 4 سنوات وشقيقها (مالك 3 سنوات) وإيداعهما ثلاجة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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