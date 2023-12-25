السر في "رخصة القيادة".. كواليس القبض على الراقصة سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشف مصدر مطلع على قضية الراقصة سما المصري كواليس القبض عليها، تنفيذًا لحُكم قضائي بحبسها سنتين - قضت منها سنة حبس - في اتهامها بنشر وفيديوهات خادشة للحياء والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة، وغلظت حبس سما المصري من سنة (قضتها وأفرج عنها) إلى سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

وقال المصدر إن سما المصري كانت تنهي أوراقا خاصة برخص "القيادة والسيارة" في المرور، فأخبروها أنها مطالبة بدفع 300 ألف جنيه غرامات في قضاياها وعليها إحضار خطاب من النيابة بالسداد.

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الاستعلام الأمني كشف عن صدور حكم بتغليظ عقوبتها إلى سنتين، وبالتالي جرى القبض عليها وإحالتها لقسم التجمع الخامس، ليجري ترحيلها إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

يذكر أن الأجهزة المعنية في 27 نوفمبر الماضي، أفرجت عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف.

وظهرت الفنانة سما المصري مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بانستجرام، بعد خروجها من السجن، حيث نشرت صورة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.